أمين "المهن الطبية": اليوم صرف معاش شهر يناير للأعضاء وأسرهم

أعلن الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، صرف معاش شهر يناير لأعضاء اتحاد المهن الطبية، الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.

وأوضح الأمين العام، في بيان اليوم، أن عدد المستفيدين من صرف المعاش بلغ 130 ألفًا و695 مستفيدًا، بإجمالي قيمة معاشات قدرها 246 مليونًا و718 ألفًا و378 جنيهًا.

وأوضح أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، بينما تُحدَّث بيانات أسر المتوفين كل عامين، مشيرًا إلى إمكانية الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني الجديد من خلال الرابط التالي: هنا

وللاستعلام عن مواعيد تحديث بيانات المعاشات للأعضاء وأسرهم عبر الموقع الإلكتروني الجديد اضغط على الرابط التالي: هنا