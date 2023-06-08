هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الطب البشري؟.. جمال شعبان يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

طمأن الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، الأطباء خصوصا طلاب كليات الطب، حول قيام الذكاء الاصطناعي محل الطب البشري والأطباء، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق.

وأكد "شعبان في بث مباشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب البشري، لأن الأساس في الطب الإنسانية ولن يستطيع الروبوت أوالذكاء الإصطناعي المحمل على جهاز أن يحل محل اليد الإنسانية الحانية والقلب الإنساني الذي يحن على الإنسان والمريض ولن يحل محل الابتسامة الشافية والراقية.

وتابع: بعض الكلمات دواء وشفاء وبعض الطبطبات بلسم شافي، والطبيب يعالج والله يشفي، ومهم الطبيب يفتح حوار مع المريض بكلمات طمأنينة تجعله يشعر بالراحة والشفاء، وكل هذه الكلمات لن يقوم بها الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي، لأن الطبيب هو الإنسان الوحيد الذي يطبطبب في شخص الطبيب، شخص يتابع الحالة ولن يحل الذكاء الاصاعي محل الطلب البشري إطلاقا.

وأكمل "شعبان": إذا استطاع الإنسنان الآلي كتابة الأدوية وتشخيص الحالة وغيرها من الأمور الأخرى لكنه لا يستطيع أن يبتسم للمريض أو يقوم الحوار الإنساني معه، وهناك فرق بين الخيال والحقيقة واللمسة الإنسانية وبين آلة صماء لا تشعر.

وأضاف: أعزائي طلبة الطب لا تقلقوا.. الإسنان الآلي لن يحل محل الطبيب.