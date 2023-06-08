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BBC

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تتمركز على 4 مناطق تعرف عليها

08:58 م الخميس 08 يونيو 2023
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
  • عرض 8 صورة
    تقلبات جوية وسحب رعدية
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية الممطرة، تتمركز على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الأسكندرية.

وأضافت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تحرك السحب الرعدية شرقا لتؤثر على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة علي خليج السويس وسيناء.

وأضافت الأرصاد، أن تأثير هذه الأمطار استمرر على القاهرة والوجة البحري والدلتا بالكامل وشمال الصعيد يصاحبها الرعد والبرق وتتساقط منها الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مختلف المناطق السابق ذكرها.

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السحب الرعدية الأقمار الصناعية أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الأسكندرية

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