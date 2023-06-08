الأرصاد: شمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية وأمطار متفاوتة الشدة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية؛ موضحة أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الخميس، أن هناك نشاطا للرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ومن المتوقع أن تمتد هذه السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا مع تقدم الوقت.

كما أشارت الهيئة، إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وتابعت الأرصاد: يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.