الأهلي والوداد.. بعثة الفريق تغادر مطار القاهرة عبر طائرة خاصة

"الشارات الملكية في مصر القديمة".. معرض أثري في متحف تل بسطة

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران بعثة فريق النادي الأهلي متجهة إلى المغرب، وذلك لخوض لقاء الإياب أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، على الرحلة التي خصصتها شركة مصر للطيران رقم MS3100، وانتظر اللاعبون داخل الاستراحات ثم صعدوا إلى الطائرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد في القاهرة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف للوداد، وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 86.