مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات "إير كايرو" من سلوفاكيا

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولى رحلات شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني والقادمة من مطار براتيسلافا بدولة سلوفاكيا، في بداية تشغيل خط طيران جديد بمعدل 3 رحلات أسبوعيا بين المطارين، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لجذب أكبر حركة سياحة ممكن للمدن المصرية.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم استقبال الطائرة على أرض المهبط بمدافع المياه وهو العرف الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو التي تستكمل رحلاتها بعد فترات توقف.

ورحبت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالسائحين البالغ عددهم 176 راكبا، وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح حتى خروجهم من الصالة.

وتابعت الشركة أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح لـ12 رحلة أسبوعيا من (إيطاليا - التشيك - سلوفاكيا - صربيا)، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية.