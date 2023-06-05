تنفذ لأول مرة.. تفاصيل سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة -صور

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كتب-محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن تنفيذ شقق جديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين، حيث يتضمن المشروع تنفيذ 5328 شقة.

ومشروع سكن لكل المصريين من أهم المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة.

وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن هذا المشروع يتواجد في التجمع الثالث بالمدينة، وهذه الوحدات ستكون كاملة التشطيب والمرافق.

وأشار إلى أن حجم الإنجاز في المدينة وصل لـ65%، وجارٍ حاليا تنفيذ التنسيق الخاص بالموقع والانتهاء من بعض عمليات التنفيذ النهائية.

وأكد أن الشقق بمساحات تبدأ من 90 مترا حتى 120 مترا، كمحور جديد للإسكان في مدينة القاهرة الجديدة.​