بسبب العواصف الترابية.. الصحة تحدد أعراض الجيوب الأنفية

كتب- أحمد جمعة:

تزداد الشكاوى من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد بالتزامن مع فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد، مطالبة باستشارة الطبيب على الفور لتلقي العلاج المناسب.

وتشمل أعراض الجيوب الأنفية:

- الصداع.

- ألم بالوجه.

- التعب والسعال.

- ضغط الأذن أو الامتلاء.

- احتقان أو انسداد بالأنف.

- صعوبة أو عدم القدرة على الشم.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة.

- إفرازات سميكة من الأنف عادة ما تكون صفراء إلى خضراء.

ويؤدي التهاب الجيوب الأنفية الحاد إلى تورم المساحات الموجودة داخل الأنف (الجيوب الأنفية) والتهابها.

قد يكون من الصعب التنفس عبر أنفك إذا كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد، إذ قد تشعر بتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وقد تشعر بآلام نابضة في الوجه أو صداع، وفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص.

عوامل الخطر

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية إذا كانت لديك أي من الحالات التالية:

- حمى القش أو حالة تحسسية أخرى تؤثر على جيوبك الأنفية>

- الزكام الذي يؤثر على جيوبك الأنفية>

- تشوهات الممر الأنفي مثل انحراف الحاجز الأنفي أو السلائل الأنفية أو الأورام>

- حالات طبية معينة مثل التليف الكيسي أو اضطراب في الجهاز المناعي مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز>

- التعرض للدخان، إما من التدخين المباشر أو من التعرض للتدخين السلبي>