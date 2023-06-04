الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
(أ ش أ):
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء عادل هندي؛ للتعزية في وفاة إسماعيل مصطفى إسماعيل سرهنك، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
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