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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

06:37 م الأحد 04 يونيو 2023
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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(أ ش أ):

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء عادل هندي؛ للتعزية في وفاة إسماعيل مصطفى إسماعيل سرهنك، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

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الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي إسماعيل مصطفى إسماعيل

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