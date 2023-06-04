وفاة أرملة صفوت الشريف.. وحفيدتها تكشف موعد الجنازة والعزاء

وزير السياحة والآثار: الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الآثار

(مصراوي):

أعلنت آية حفيدة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق والأمين العام للحزب الوطني المنحل، وفاة أرملة وزير "الشريف" إقبال حلبي، اليوم الأحد.

وقالت "آية" في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي حبيبتي المرحومة والمغفور لها بإذن الله إقبال هانم حلبي حرم المرحوم له بإذن الله زوجة محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق".

وأوضحت أن صلاة الجنازة ستقام غدا الاثنين بعد صلاة الظهر، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، والعزاء يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.