وزير الدفاع يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي

كتب- محمد سامي:

أجرى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت.

وكان الاتصال لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أصدر بيانًا قال فيه إنه فجر اليوم السبت الموافق 3/6/2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وبحسب بيان القوات المسلحة، اليوم السبت، أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ووجه المتحدث العسكري خالص التعازي لأسر المتوفيين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.