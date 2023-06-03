"ثقافة سوهاج" تقيم حفل تأبين للشاعر الراحل سعد عبدالرحمن بالتعاون مع اتحاد الكتاب

كتب- محمد شاكر:

أقام فرع ثقافة سوهاج حفل تأبين للشاعر الراحل سعد عبدالرحمن، بمكتبة رفاعة الطهطاوي بمجلس المدينة، بالتعاون مع اتحاد الكتاب بسوهاج.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على روح الشاعر الراحل، أعقبها كلمة ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي تحدث عن إنجازات الراحل وأعماله الخالدة، موضحا أن الحركة الأدبية والثقافية فقدت كاتبا ومفكرا طالما أثرى العمل الأدبي والثقافي، وتحدث عن دوره الكبير كأحد رموز الثقافة الجماهيرية، ثم قدم الشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج لموافقته على تنفيذ جميع الفعاليات الثقافية بمكتبة رفاعة الطهطاوي.

أعقبها كلمة مدير عام الفرع جلال أبو الدهب الذي قدم فيها العزاء لكل الأدباء والمبدعين لفقدان الشاعر الكبير.

أدار اللقاء الشاعر أوفي عبدالله الأنور، الذي سرد محطات من حياة الراحل، وقام برثاء الراحل عدد كبير من الشعراء من نادي أدب أسيوط ومنهم الشاعر رأفت عزمي رئيس نادي الأدب.