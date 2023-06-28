مراقبة الأسواق ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.. توجيهات صارمة للمحافظين خلال العيد

كتب- مصراوي:

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، بعض الاتصالات الهاتفية مع المحافظين للاطمئنان على الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك .

ووجه اللواء هشام آمنة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحيتها، وكذلك المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

كما وجه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة الطوارئ .

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة الوجود الميداني للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين .

وأكد أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال أجازة العيد والقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها وإزالتها علي الفور تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع خلال أجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل على راحتهم وتحقيق السيولة المرورية والتصدي لأي مخالفات أو اشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية .

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية على مدار اليوم وطوال أجازة العيد للرقابة على المتنزهات العامة.

كما وجه بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد زحاماً خلال أيام العيد.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع بالوزارة لتقديم أي شكاوي خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر.​