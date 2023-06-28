حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 7 آلاف زائر عقب صلاة العيد
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كتب- أحمد مسعد:
كشفت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة استقبلت ما يقرب من 7 آلاف زائر منذ فتح أبوابها في تمام الساعة الثمانية والنصف صباحًا.
وقالت إن الحديقة فتحت أبوابها كافة للحد من الزحام وسط إجراءات أمنية مشددة من الأمن الداخلي للحديقة بالتنسيق مع مديرية الأمن بالجيزة، مشيرة إلى أنه عقب الظهر ستتضاعف هذه الأرقام.
ولفتت إلى أن ثاني وثالث ورابع أيام العيد ترتفع أعداد الزوار بشكل أكبر، نظرًا لانشغال العديد بأعمال الذبيح.
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