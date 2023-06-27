أجواء تساعد على الخروج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام العيد

إقبال كبير من المواطنين على شراء اللحوم من منافذ وزارة الزراعة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء، في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على أنحاء البلاد ليلا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة الصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 29 درجة.