تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة "100 يوم صحة" من الغرفة المركزية

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "صك الأضاحى" استعدادًا لعيد الأضحى المبارك



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك 2023، حيث تؤدى الصلاة بالمساجد والساحات المخصصة لذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك هو "عيد الأضحى - يوم البشر والسرور والفرح والسعادة".

ودعت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم تجاوز الوقت المحدد لها.

وينشر "مصراوي" صلاة عيد الأضحى المبارك، طبقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، على النحو التالي: