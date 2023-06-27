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تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

06:00 ص الثلاثاء 27 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    صلاة عيد الأضحى المبارك
  • عرض 6 صورة
    صلاة عيد الأضحى المبارك
  • عرض 6 صورة
    صلاة عيد الأضحى المبارك
  • عرض 6 صورة
    صلاة عيد الأضحى المبارك
  • عرض 6 صورة
    صلاة عيد الأضحى المبارك
  • عرض 6 صورة
    صلاة عيد الأضحى المبارك
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك 2023، حيث تؤدى الصلاة بالمساجد والساحات المخصصة لذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك هو "عيد الأضحى - يوم البشر والسرور والفرح والسعادة".

ودعت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم تجاوز الوقت المحدد لها.

وينشر "مصراوي" صلاة عيد الأضحى المبارك، طبقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، على النحو التالي:

مواعيد صلاة العيد

سوق مصراوى

توقيت صلاة العيد صلاة عيد الأضحى صلاة العيد مواقيت الصلاة

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