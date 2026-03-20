أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقته في نجاح الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، رغم طول المعركة وخطورتها.

جاء ذلك عقب أداء الرئيس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، أعقبها تناول الإفطار مع الحضور.

وأضاف الرئيس: "كان عندي ثقة إننا هننجح، رغم أنها معركة طويلة قد تهد البلاد وتخربها، ده اختبار من الله سبحانه وتعالى لينا ولأسرنا اللي بيقدموا أبنائهم وآبائهم وأزواجهم، وما يعرفوش عنهم غير أنهم استشهدوا".

وتابع رئيس الجمهورية: "بقول أوعوا تقولوا إن الناس مش حاسة بينا، اللي هيعترف بفضلكم هو حال بلادنا بفضل الله، هو حالنا، وليس كلامي، ليس الإعلام ولا الأغاني ولا المسلسلات، هو استقرارنا بفضل الله، هو الشاهد الدائم على تضحياتكم، هو حالنا واستقرارنا وما نحن فيه بفضل الله".

اقرأ أيضًا:

الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة

8 توجيهات من السكة الحديد للمواطنين في عيد الفطر



