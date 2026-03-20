الرئيس السيسي: كنت متأكدًا من انتهاء الحرب على الإرهاب

كتب : محمد نصار

01:10 م 20/03/2026

السيسي في احتفالات عيد الفطر

facebook icon
facebook icon
facebook icon

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان متأكدًا من أن الحرب على الإرهاب ستنتهي رغم صعوبتها.

جاء ذلك عقب أداء الرئيس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، أعقبها تناول الإفطار مع الحضور.

وأضاف الرئيس: "كنت متأكدًا أن ذلك سينتهي بفضل الله، لأننا لم نكن أبدًا متآمرين، والمطلع على قلوب العباد وتصرفاتها هو الله.. لم نتآمر، كنا نريد أن نحافظ على بلادنا، وكنت أرجو أن نعرف كيف نعمل ذلك".

وتابع: "كنت متأكدًا أن الحرب ستنتهي لأننا لم نتآمر ولم نبدأ الحرب. كانوا يقولون إنهم سيقيمون دولة إسلامية، وأما نحن، فمصر لا يتم فيها إجبار أحد على دخول المسجد أو الكنيسة بالقوة.. في 2011، كنت أجلس مع المسؤولين الذين كانوا يسألون: من سيمسك مصر؟ كنت أجيب: الإخوان سيسيطرون لفترة، ثم سيرحلون، لأن المصريين لا يحبون أن يُفرض عليهم شيء على عكس إرادتهم".

وختم الرئيس قائلًا: "لا أريد الإطالة عليكم، كنت أريد أن أُشرف بالذكرى العطرة لكل شهيد ومصاب، فهذا وسام لكل أسرة، وظهر أثره في حياتنا اليوم. ربنا يديم علينا الأمن والأمان ويعيننا على الأشرار. كل الشكر والاحترام والاعتزاز بكم، وإن شاء الله يكبر الأولاد والبنات ويفتخروا بآبائهم ويقولوا: نحن من قدم ما أنتم فيه. كل عام وأنتم بخير".

مسجد الفتاح العليم صلاة العيد الإرهاب الإخوان

صور.. افتتاح مونوريل شرق النيل بحضور الرئيس السيسي
صور.. افتتاح مونوريل شرق النيل بحضور الرئيس السيسي
تحذير طبي من وصلات الرموش.. كيف تؤثر على عينك؟
يقودها لامين يامال.. تعرف على قائمة إسبانيا لمواجهتي مصر وصربيا
إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران
طلب تمويل أمريكي بـ200 مليار دولار لحرب إيران يواجه معارضة في الكونجرس

