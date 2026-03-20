قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان متأكدًا من أن الحرب على الإرهاب ستنتهي رغم صعوبتها.

جاء ذلك عقب أداء الرئيس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، أعقبها تناول الإفطار مع الحضور.

وأضاف الرئيس: "كنت متأكدًا أن ذلك سينتهي بفضل الله، لأننا لم نكن أبدًا متآمرين، والمطلع على قلوب العباد وتصرفاتها هو الله.. لم نتآمر، كنا نريد أن نحافظ على بلادنا، وكنت أرجو أن نعرف كيف نعمل ذلك".

وتابع: "كنت متأكدًا أن الحرب ستنتهي لأننا لم نتآمر ولم نبدأ الحرب. كانوا يقولون إنهم سيقيمون دولة إسلامية، وأما نحن، فمصر لا يتم فيها إجبار أحد على دخول المسجد أو الكنيسة بالقوة.. في 2011، كنت أجلس مع المسؤولين الذين كانوا يسألون: من سيمسك مصر؟ كنت أجيب: الإخوان سيسيطرون لفترة، ثم سيرحلون، لأن المصريين لا يحبون أن يُفرض عليهم شيء على عكس إرادتهم".

وختم الرئيس قائلًا: "لا أريد الإطالة عليكم، كنت أريد أن أُشرف بالذكرى العطرة لكل شهيد ومصاب، فهذا وسام لكل أسرة، وظهر أثره في حياتنا اليوم. ربنا يديم علينا الأمن والأمان ويعيننا على الأشرار. كل الشكر والاحترام والاعتزاز بكم، وإن شاء الله يكبر الأولاد والبنات ويفتخروا بآبائهم ويقولوا: نحن من قدم ما أنتم فيه. كل عام وأنتم بخير".

