قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر التي يعيش فيها 120 مليون شخص، يعيشون في أمن وأمان بفضل الله وفضل المصريين، وبفضل ما قدمه الشهداء والمصابون.

جاء ذلك عقب أداء الرئيس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، أعقبها تناول الإفطار مع الحضور.

وأضاف الرئيس: "إحنا مش ناسيين، المقابل كان كبير، آلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، منهم من فقد جزءًا من جسمه ويعاني منها وأسرهم، وهذا ليس مجرد جرح سيلتئم، هذا هو الثمن الذي شرفتونا وقدمتوه علشان كلنا في مصر نعيش كده، علشان نعيش ونبني ونعمر".

اقرأ أيضًا:

الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة8 توجيهات من السكة الحديد للمواطنين في عيد الفطر



