الصحة: إنشاء سجلات تراخيص مزاولة مهنة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية
كتب- أحمد جمعة:
وافق وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، على إنشاء سجلات جديدة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية، التي لم ينشأ لها سجل لترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة والسكان.
وأكدت وزارة الصحة في بيان، أنه سيتم إنشاء سجلات لتراخيص مزاولة المهنة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة وفقا للمسمى الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 50 بتاريخ 24 يوليو 2019.
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