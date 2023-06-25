مختار جمعة يرأس أول اجتماع لقيادات الأوقاف بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، أول اجتماع رسمي بقيادات الوزارة بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية، للوقوف على سير العمل بالمبنى الجديد.

وبحسب بيان، اليوم، أكد وزير الأوقاف أن ما تم من إنجاز يدعو إلى مزيد من العمل والإنجاز، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

وأشاد وزير الأوقاف، بالتطورات الهائلة وسرعة تقدم الأعمال التي تمت وتتم في كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا، مؤكدًا أن عام 2023م هو عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني بالأوقاف.

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