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BBC

قبل عيد الأضحى.. ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة في الخليفة

10:37 ص الأحد 25 يونيو 2023
قبل عيد الأضحى.. ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة في الخليفة

ضبط مجزر غير مرخص

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كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق أشار د. صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة بحي الخليفة بداخله 4 ذبائح ضأن كاملة بالعظم وأختام مزورة ومادة حمراء اللون للإيهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كل أساليب الغش التجاري.

ضبط مجزر غير مرخص

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ضبط مجزر غير مرخص مديرية الطب البيطري خالد عبد العال حملات تموينية

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