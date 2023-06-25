ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

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شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأحد 25 يونيو 2023 إلى الجمعة 30 يونيو 2023.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 32 درجة مئوية.

الأحد

- تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من الإثنين إلى الجمعة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



