حدث في 8 ساعات| مدبولي يستقبل رئيس وزراء الهند.. ويكلف بتوفير اللحوم والتصدي لأي تعديات

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، واعتماد نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المحولين للأزهر، وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 25 يونيو 2023 إلى الجمعة 30 يونيو 2023.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولى يستقبل رئيس الوزراء الهندى والوفد المرافق له بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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الحج 2023.. وصول جميع حجاج السياحة إلى السعودية لأداء المناسك

أعلنت وزارة السياحة والآثار وصول جميع حجاج السياحة بسلام إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث وصل، اليوم السبت، آخر رحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

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مدبولي يوجه بمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية ""الفيديو كونفرانس"، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في مقر المجلس؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

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ارتفاع الحرارة وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام قادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأحد 25 يونيو 2023 إلى الجمعة 30 يونيو 2023.

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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية بنسبة نجاح 95.23%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المحولين للأزهر.

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