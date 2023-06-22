الحج 2023.. أرقام هواتف تهم الحجاج خلال فترة الحج

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن أرقام هواتف تهم الحجاج خلال فترة الحج لعام 1444هـ/2023م.

وقالت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":"متواجدون لخدمتكم، لتكونوا "بسلام آمنين، وذلك تحت شعار (أذن بالناس.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق).

وجاءت أرقام الهواتف على النحو التالي:

- وزارة الحج والعمرة السعودية (920002814).

- الطوارئ والبلاغات الأمنية (911).

- لخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي (1966).

- للاستفسارات والبلاغات الطبية (937).

وعلى مستوى مصر، خصصت وزارة السياحة والآثار، أرقام هواتف لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة والتواصل مع البعثة المصرية للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

- مكة المكرمة: فندق مكارم أجياد مكة ـ شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة

رقم الجوال: 0530655677

- المدينة المنورة: فندق (سجى المدينة) ـ المنطقة المركزية الشمالية ـ المدينة المنورة، رقم الجوال: 0551731706

- منطقة العزيزية: فندق تارا صدقي - شارع صدقي - متفرع من العزيزية العام، رقم الجوال: 0553008628

وانطلقت أولى رحلات الحج من مصر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لراحة ضيوف الرحمن من البداية وحتى العودة بسلامة الله لأرض الوطن.

وينظم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.