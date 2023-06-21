تفاصيل إحالة "النواب" "التحالف الوطني للعمل الأهلي" إلى التضامن و23 اقتراحًا للحكومة

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافق مجلس الناب، خلال الجلسة العامة أيضًا، على إحالة 23 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى الحكومة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وجاءت التقارير كالتالي:

1) إنشاء مدرسة إعدادي على قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والري بناحية الزرايب- نجع سباق- مركز أبو تشت- محافظة قنا.

2) إنشاء مزرعة نموذجية تعليمية بمحطة البحوث الزراعية بقرية طفنيس المطاعنة- مركز أسنا- محافظة الأقصر.

3) إنشاء مدرسة تجريبي لغات بقرية الأبطال مركز القنطرة شرق- محافظة الإسماعيلية.

4) استغلال قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي بمنطقة الوزارية لإنشاء مجمع مدارس عليها- المحلة الكبرى- محافظة الغربية.

5) استكمال إجراءات الموافقة البيئية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

6) توصيل الصرف الصحي إلى منطقة أولاد فراج محمد، بقرية بهيج مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

7) توصيل الصرف الصحي لجزيرة أولاد إلياس مركز صدفا- محافظة أسيوط.

8(إقامة عمارات سكنية في قرى المطيعة، الزاوية، درنكة للأسر الأكثر احتياجًا- محافظة أسيوط.

9) إدراج عزبة البدري لقرية ميت الخولي عبد الله- مركز الزرقا- محافظة دمياط، ضمن التخطيط العمراني.

10) دخول نجع أبو الخير بأولاد عليو مركز البلينا، في الحيز العمراني- محافظة سوهاج.

11) تطوير مركز شباب الشرابية- محافظة القاهرة.

12) إنشاء ملاعب بجوار مركز شباب عزبة أبو القاسم بقرية منقباد- محافظة أسيوط.

13) إنشاء مركز شباب نجع الملاقط- الصوامعة شرق- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

14) إحلال وتجديد الملعب الخماسي بالنجيل بقرية سفلاق- مركز ساقلته- محافظة سوهاج.

15) إشهار مركز شباب بقرية كفر حجاج- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

16) استكمال بناء الطابق الثالث بمركز شباب غزالة بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

17) إنشاء مركز شباب بقرية الحصوة بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

18) إعادة إنشاء مركز وملعب خماسي بمركز شباب سرسنا بمركز طامية- محافظة الفيوم.

19) تطوير بيت شباب المنيل بشارع عبد العزيز آل سعود- محافظة القاهرة.

20) تطوير مركز شباب حارس بالنهضة- مدينة العامرية- محافظة الإسكندرية.

21) إنشاء ملعب قانوني لمركز شباب الرمادي قبلي بمركز إدفو- محافظة أسوان.

22) ترميم مدرسة فرش بركات للتعليم الأساسي وإنشاء جزء إضافي للمدرسة- مركز سيدي سالم- محافظة كفر الشيخ.

23) إنشاء كوبري للمشاة أمام المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بمدينة طنطا- محافظة الغربية.