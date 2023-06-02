الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، فأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى وصلت إلى 40 درجة مئوية.



وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة التي يصاحبها انخفاض في نسب الرطوبة، لكنها تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد الأيام حتى الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

وذكرت في بيان لها، أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

ويشهد يوم السبت فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الخميس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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