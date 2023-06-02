​​​كيف تحمي نفسك من الأتربة في فترة ما بين المواسم؟

الأرصاد: 20 يومًا متبقية على بداية فصل الصيف

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح بشأن الحماية من الأتربة في فترة ما بين المواسم.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من الرمال المثارة والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح الجنوبي في الصحراء الغربية وسرعات الرياح التي تتجاوز 40 كم في الساعة.

وتتضمن النصائح التي ذكرتها وزارة الصحة:

* قم بغلق الأبواب والمنافذ بإحكام

* احمل بخاخ الربو تحسبًا لأي سبب طارئ

* ارتدي الكمامة

وسبق أن وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية للحماية من مضاعفات التقلبات الجوية، في ظل نشاط رياح محملة بالأتربة.

وقالت وزارة الصحة إنه في ظل التقلبات الجوية، يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط، مع ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

وأضافت أنه يجب وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب، ويفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

وشددت على ضرورة استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية، وشرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، والتأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.