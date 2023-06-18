رسميًا.. رئيس حزب الوفد يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

قرر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وبنسبة تجاوزت 90 بالمئة اختارت الهيئة العليا لحزب الوفد رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكلف الدكتور عبدالسند يمامة، الدكتـور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب متحدثًا رسميًا وإعلاميًا للحملة الانتخابية.