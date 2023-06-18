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BBC

رسميًا.. رئيس حزب الوفد يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

01:11 ص الأحد 18 يونيو 2023
رسميًا.. رئيس حزب الوفد يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

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قرر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وبنسبة تجاوزت 90 بالمئة اختارت الهيئة العليا لحزب الوفد رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكلف الدكتور عبدالسند يمامة، الدكتـور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب متحدثًا رسميًا وإعلاميًا للحملة الانتخابية.

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