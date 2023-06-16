لو هستافر تدرس برا مصر.. قائمة بـ5 جامعات فقط معتمدة بجورجيا



طالب المجلس الأعلى للجامعات الطلاب المصريين الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية في دول أجنبية بضرورة أن يقوم الطالب بمراجعة قائمة الجامعات التى سيتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دول "أوكرانيا، جورجيا، أرمينيا، كازاخستان، روسيا"، حيث تم البحث في التصنيفات الدولية عن الجامعات في هذه الدول والتواصل مع سفير مصر فيها للدراسة وإبداء الرأي.

وناشد المجلس الأعلى للجامعات الطلاب وأولياء الأمور بأنه سيتم النظر في معادلة الجامعات المذكورة فقط ولن يتم النظر فى معادلة أي شهادة تمنح من جامعات أخرى في حالة قبول الطلاب بدءاً من العام الجامعى المقبل، أما الطلاب الذين سبق قبولهم قبل هذا العام فسوف يتم النظر في معادلة شهاداتهم حالة بحالة.

وفيما يلي قائمة بالجامعات المعتمدة بالمجلس الأعلى للجامعات في دولة جورجيا:

1- Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

2- Elia StateUniversity

3- Georgian Technical University

4- Tbilisi State Medical School

5- International Black SeaUniversity