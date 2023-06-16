الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين وتحذر من هذه الظاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح مهمة للمواطنين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة لتسجل على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

ونصحت "منار" في تصريح لمصراوي، المواطنين بتناول قدر كبير من السوائل ومهم يكون معانا "إزازة مياه"، والقيادة تكون بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خصوصا مع الأتربة والرمل.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصا خلال فترة الظهيرة، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ويسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 37، الصغرى 27، الإسكندرية العظمى 354، الصغرى 23، العلمين الجديدة العظمى 35، الصغرى 23، السلوم العظمى 31، الصغرى 22، سيوة العظمى 36، الصغرى 26، وادي النطرون العظمى 37، الصغرى 26 درجة.

جدير بالذكر، أنه وفقاً للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو الجاري، ويستمر لمدة ثلاث أشهر حتى 23 سبتمبر المقبل.