الطقس في 6 أيام.. شديدة الحرارة وأتربة وتحذير مهم للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الفترة من الجمعة 16 يونيو إلى الأربعاء 21 يونيو 2023

وقالت الهيئة، إن يومي الجمعة 16 يونيو والسبت 17 يونيو 2023، يشهدان ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت البلاد تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء يوم الجمعة 16 يونيو قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.