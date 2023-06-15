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وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. تعرف على الشروط والتخصصات

08:25 م الخميس 15 يونيو 2023
  • عرض 5 صورة
    وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. تعرف على الشروط والتخصصات
  • عرض 5 صورة
    وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. تعرف على الشروط والتخصصات
  • عرض 5 صورة
    وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. تعرف على الشروط والتخصصات
  • عرض 5 صورة
    وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. تعرف على الشروط والتخصصات
  • عرض 5 صورة
    وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. تعرف على الشروط والتخصصات
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كتب- محمد نصار:​

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بنظام عن وظائف جديدة بنظام التعاقد السنوي (بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT) وذلك بشركة أفيك انترناشيونال لصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

وعلى الراغبين في التقدم على تلك الوظائف المعلنة التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق - ميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة رقم (٤) وتقديمها باليد من يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ حتى آخر موعد للتقدم يوم الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣، اعتبارا ٩ صباحا حتى الساعة ٢.٣٠ ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية .

سوق مصراوى

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وظائف جديدة شركة أفيك انترناشيونال

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