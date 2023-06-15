وزير النقل: أحد المواطنين بنى عمارة داخل ميناء الإسكندرية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل قيام أحد الأشخاص ببناء عمارة داخل ميناء الإسكندرية.

وقال وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بمحافظة الإٍسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم، إن أحد الأشخاص استغل حدوث مشكلة بين محافظة الإسكندرية وهيئة الميناء، وقام ببناء عمارة بداخله، وحينما تم اكتشاف الأمر، استردت الدولة حقها بالكامل.

أن الحكومة المصرية بدأت في وضع أسس ومناهج لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي، حيث قامت وزارة النقل من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، تمثلت في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء (زراعي أو صناعي أو تعديني أو خدمي) وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير، مستلزمات الإنتاج بواسطة وسائل نقل سريعة وآمنة، ومرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية.

وتعد محطة "تحيا مصر" أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.