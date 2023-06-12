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تستوفي المعايير الدولية.. 15 تصريح لوزير المالية ردًا على استفسارات النواب بشأن الموازنة

10:56 م الإثنين 12 يونيو 2023
تستوفي المعايير الدولية.. 15 تصريح لوزير المالية ردًا على استفسارات النواب بشأن الموازنة

الدكتور محمد معيط وزير المالية

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(مصراوي):
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وكان مجلس النواب قد وافق الاثنين، بصورة نهائية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

ويستعرض مصراوي أبرز تصريحات وزير المالية أمام النواب:

- موازنة العام المالي 23 /24 موازنة ، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم أجمع.

- الموازنة العامة لا تستوفي فقط المعايير المحلية وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات.

- ارتفاع أسعار السلع عالميًا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

- كنا نقترض بمعدل فائدة يتراوح بين 10 إلى 11%، وأصبحت الآن 24%.

- نعلم جيدًا أنه علينا دور عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي.

- لدينا 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحا بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه.

- خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغت 12.2 مليار جنيه،

- خسائر الهيئة القومية للأنفاق بلغت 11.7 مليار جنيه.

- خسائر هيئة السكة الحديد وصلت إلى 2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.

- الموازنة الجديدة ستقدم لهيئة التأمينات الاجتماعية بـ 2.2 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات.

- ندعم مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ23.5 مليار جنيه.

- ندعم الكهرباء المقدمة لقطاع الصناعة بنحو 6 مليارات جنيه.

- تم رصد 6 ملايين جنيه لوزارة الإعلام التي كانت موجودة دستوريا حتى 31 مايو الماضي، ولم يكن لنا أن نخالف الدستور.

- صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة الإعلام في أول يونيو الجاري، وسنقوم بإلغاء المبلغ المخصص لها.

- تم تخصيص نحو 592 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، ونحو 100 مليار جنيه للبحث العلمي.

سوق مصراوى

محمد معيط وزير المالية الموازنة العامة للدولة مجلس النواب

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