منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة سريعة من التقلبات الجويه تتأثر بها البلاد يوم الثلاثاء.
وأوضحت الأرصاد: أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضه يعمل على دفع كتله هوائية صحراويه تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء.
كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعه، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعديه احيانا.
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