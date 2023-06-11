الترند جنن الناس.. مَن هو الموظف الذي دَهَن "شنبه" بألوان علم مصر؟

كتب- محمد صلاح:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس السبت، حالة من ردود الأفعال المتباينة؛ بعد قيام موظف يعمل في منطقة القاهرة لنقل الكهرباء، التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بصبغ "شاربه" بألوان علم مصر؛ تعبيرًا عن حبه الشديد للوطن.

ويُدعى الموظف، بحسب مصادر لـ"مصراوي"، بهاء العريني، من محافظة المنيا، يعمل بمنطقة السبتية التي يوجد بها مقر منطقة القاهرة لنقل الكهرباء.

جاء صبغ العريني شاربه بعلم مصر مفاجئًا لجمهور ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي؛ الذين اختلفت ردود أفعالهم وتباينت بين مؤيد لما فعله الموظف وحالة من التهكم والسخرية على هذا الفعل.

كانت صورة الموظف تصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد صبغ شاربه بألوان علم مصر، تعبيرًا عن حبه للوطن.

ولاقت الصورة تعليقات كثيرة؛ منها "الوطن في الصدق والعمل والإخلاص وليس في صبغ الشارب".

وعلق آخر قائلًا: "الترند جنن الناس"، وليرد آخران: "ولسه".. و"للأسف ما عندي شوارب".

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