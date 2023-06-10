وزير الطيران المدني: الوزارة وشركاتها التابعة تسخر كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن

كتب- محمد عبيد:

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، احتفالية شركة مصر للطيران بتوديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور اللواء علاء الأحمدي رئيس الجهاز التنفيذى لحجاج مصر والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، والطيار محمد موسي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والداخلية والأوقاف ومصر للطيران.

وقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم، مبينًا أن الله (تبارك وتعالى) دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، متمنيا لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، كما طالبهم بالدعاء لمصر، كما أك على حرص وزارة الطيران المدني على تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن، المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى.

وأشار إلى أن جميع العاملين في قطاع الطيران المدني على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج، قائلًا "الجميع يعمل على قدمًا وساق وبكل فخر ومسئولية لخدمة ومراعاة ضيوف الرحمن في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل تجربة سفرة آمنة مدعمة بخدمات متنوعة وشاملة خلال رحلتهم المباركة" .

وأشاد الوزير بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن ، موجهًا الشكر لجميع وزارات الدولة المصرية من وزارة الأوقاف والداخلية والتضامن الإجتماعى والسياحة والصحة والمالية وغيرها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج وكل الجهات العاملة بالمطارات على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات من أجل خروج موسم حج هذا العام بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة الحجاج المصريين ويضمن سلامتهم وراحتهم.

ومن ناحيه اخري توجهت الدكتورة نيفين القباج بالشكر لوزير الطيران المدني ووزير الداخلية ووزير الصحة والسكان علي الدعم المستمر وانجاح موسم حج هذا العام ، حيث يصل إجمالي الحجاج الي ٤٥ الف حاج بزيادة عن أعداد السنة الماضية وكان نصيب وزارة التضامن ٥٥٠٠ حاجًا حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات .

وأضافت "القباج" أنه تم سفر وفد من الوزارة لتنظيم وخدمة الحاج طول فترة الحج حتى رجوعهم بالسلامة إلى أرض الوطن، وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تخصيص ٥ جوائز للحجاج المسافرين قيمة الجائزة الواحدة ١٠ آلاف لكل حاج وهم: الحاجة رقية عبده رسلان والحاج محمد محمد الصباغ والحاجة مني صلاح الدين حسين والحاج عبد الوهاب ابو الحميد علي والحاجة ابتسام محمد النوس.

من جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تقديم وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضي المقدسة، اتخدت شركة مصر للطيران كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام ، والذي يبدأ إعتبارًا من اليوم وحتي إنتهاء مرحلة الذهاب فى 22 يونيه الجاري، علي أن تبدأ مرحلة عودة السادة الحجاج إعتبارًا من 2 يوليو وحتي 13 يوليو 2023.

كما تقدم زكريا بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتي ساهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلي رأسهم السلطات السعودية التي أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصرللطيران وحرصت على توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لهم بما يسهم في تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

كما أكد زكريا، أن الشركة سخرت كافة إمكانياتها من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، كما حرصت مصر للطيران علي الإستعانة بالطرازات العريضة في موسم الحج لتخفيف الإزدحام في مرحلتي السفروالعودة والتي أثبت نجاحها لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب.

وسلم وزير الطيران المدني ووزيرة التضامن الإجتماعى قسيمة سفر مجانية لأكبر الحجاج سنا ، وهو الحاج أحمد علي علي نصر ويبلغ من العمر 94 عـاماً من حجاج قرعة الدقهلية، وخلال السحب العلني تم تقديم قسيمة أخري برد 50% من قيمة تذكرة السفر للحج ابو المعاطي المتولي حسن، و عدد2 قسائم وزن اضافي مجاني تم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين للسادة الحجاج ، كما تم تقديم هدايا من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة من خلال السحب العلني لعدد 6 حجاج وهم:

- الحاجة زينب محمد محمود مصطفى.

- الحاجة اعتماد محمد عبده بسيوني.

- الحاجة سميحه إبراهيم مصطفى.

- الحاج سلام سلميان حميدة.

- الحاجة ليلي لطفي شحاته.

- الحاجة سيدة حسان عبدالباقي.