الرئيس السيسي يشارك في تشييع جنازة والدة رئيس الوزراء
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كتب- محمد سامي:
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تشييع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت.
وتوفيت أمس الجمعة، والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأقيمت صلاة الجنازة اليوم السبت 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
ومن المقرر دفن جثمان والدة رئيس الوزراء بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.
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