انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. تحسن الطقس لمدة 3 أيام مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تبدأ في التحسن من اليوم السبت، بعد ارتفاع الحرارة على مدار اليومين الماضيين.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن ارتفاع الحرارة نهارا أمر طبيعي لأننا نقترب من بدايات فصل الصيف.

وتابعت: تتعرض البلاد لكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ما يعمل على تحسن الطقس وانخفاض الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة خلال فترة النهار.

وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء معتدلة ولطيفة في المساء على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن نشاط الرياح مستمر على مدار 72 ساعة قادمة لكنه غير مثير للرمال والأتربة.

ونصحت منار غانم، المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة النهار خاصة فترة الذروة والتي تكون بين الساعة 12 ظهرا حتى عصر اليوم، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه، وارتداء غطاء للرأس عند الخروج من المنزل.

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