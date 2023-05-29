الغردقة وشرم الشيخ تسجلان أعلى معدل تشغيل بالمطارات السياحية في النصف الأول لـ2023

كتب- محمد عبيد:

سجل مطار الغردقة ومطار شرم الشيخ الدوليان أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي.

استقبل مطار الغردقة الدولي ما يقرب من 3 ملايين و250 ألف راكب؛ بإجمالي 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنةً عن نفس الفترة بالعام الماضي.

وشهد مطار شرم الشيخ الدولي 2 مليون و250 ألف راكب؛ بإجمالي 16 ألف رحلة جوية، بمعدل زيادة 28% مقارنةً عن نفس الفترة بالعام الماضي، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لاستقبال الموسم الصيفي لهذا العام، وفي ضوء الزيادة الملحوظة التي تشهدها المطارات بمناطق الجذب السياحي المصري.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي ضيوف المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقية البالغ عددهم ٤٠٠٠ مشارك من نحو ٨١ دولة من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية الأفارقة؛ حيث جاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات في إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين، وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره المجلس الدولي للمطارات (ACI) حول أداء صناعة الطيران في إفريقيا خلال عام 2022؛ وهو ما يعد إنجازًا لقطاع الطيران.

وحصل مطار الغردقة الدولي على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات ACI ضمن أول عشرة مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب، وفقًا للأعداد المتزايدة للركاب، والذي يؤكد حصول الراكب على أفضل تجربة سفر من مطار الغردقة، بما يتماشى مع أعمال التطوير بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بطاقة تستوعب ٧,٥ مليون راكب سنويًّا، لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار ١٣ مليون راكب سنويًّا؛ للقضاء تمامًا على أي تكدس أو ازدحام، وكذلك إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول ٤ كم، موازٍ للمدرج الحالي لخدمة أحدث الطائرات.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة قد شهد طفرة قوية في أعداد الركاب بحصوله على المركز الأول على مستوى المطارات في عدد الركاب والطائرات للشهر الثالث على التوالي، بعد أن نجح في تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى نجاحه في اعتماد وتجديد شهادة اعتماد الأيزو 9001-2015.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وتعليمات سلطة الطيران المدني المصريECAA .