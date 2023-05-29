لحجاج السياحة.. تعرف على مسافات السكن من الحرمين قبل السفر

كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق خلال أيام رحلات الحجاج من مصر إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج هذا العام وسط استعدادات كبيرة للحفاظ على راحة وسلامة جميع الحجاج.

وسافرت شركات السياحة، إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء إجراءات سكن حجاج السياحة مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إنه في غضون أيام قليلة، سيتم إرسال لجنة من الوزارة للأراضي السعودية لإجراء معاينة سكن الحجاج الذي ستتعاقد عليه الشركات السياحية وكذا توثيق العقود حال موافقة اللجنة على مواصفات السكن الذي سيتم اختياره للحجاج.

وأكدت "سامية" لمصراوي، أنه سيتم مراعاة اختيار أفضل الفنادق وأكثرها قربًا من الحرمين الشريفين، ضماناً لراحة الحجاج وحرصا على تأديتهم الفريضة بكل سهولة ويسر وفقاً لتعليمات وزير السياحة والآثار في هذا الشأن.

وقررت وزارة السياحة، عودة الحج البري ضمن مستويات الحج السياحي هذا العام 1444/2023، وذلك بسعر130 ألف جنيه، لمنح الفرصة للبسطاء ومحدودي الدخل في أداء الحج هذا العام في ظل ارتفاع أسعار الحج بصورة كبيرة، لا سيما أن سعر الحج البري أقل سعر لبرامج الحج التي يتم تنظيمها تحت مظلة السياحة.

وخصصت الحكومة، 16 ألف تأشيرة للحج السياحي هذا العام، بواقع 4 آلاف تأشيرة بنسبة 25% لمستوى 5 نجوم، و4 آلاف تأشيرة بنسبة 25% للمستوى البري، و8 آلاف تأشيرة بنسبة 50% للمستوى الاقتصادي.

ويرصد "مصراوي" مسافات السكن من الحرمين الشريفين وفقا لضوابط الحج السياحي على النحو التالي:

1- السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة (شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة و المتواجدة بالأراضي السعودية).

2- ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (1250 مترا)، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي والبري.

3- أقصى مسافة مسموح التسكين بها في مكة المكرمة (4000) متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.

4- أقصى مسافة مسموح التسكين بها في المدينة المنورة (1000) متر من الحرم النبوي الشريف.

وستتولى لجان وزارة السياحة، المتواجدة بالأراضي السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم بها الشركة السياحية والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح.. إلخ.

وتحرير نموذج إلكتروني للمعاينة بذلك عقب استيفاءه ميدانياً، وفيما يخص الفنادق والعمائر التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم إعادة مطابقتها ميدانياً وفقاً لنموذج المعاينة الصادر في حينها وتحرير نموذج إلكتروني للمطابقة جديد وفقًا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون السكن مدرج على المسار الإلكتروني السعودي.