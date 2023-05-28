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BBC

الأمطار الآن تتجه شرقا.. تفاصيل حالة الطقس لحظة بلحظة

10:49 ص الأحد 28 مايو 2023
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الغطاء السحابي يتجه شرقا ليؤثر على سيناء والسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر والمدن المطلة على خليج السويس والعقبة وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل، أن يصاحب هذا الغطاء تساقط الأمطار تكون متوسطة ورعدية على فترات متقطعة.

كما تستمر الأجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ويستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

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الطقس الأمطار هيئة الأرصاد الجوية

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