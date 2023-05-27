افتتاح معرض زهور الربيع الـ90 بمشاركة أكثر من 200 عارض

كتب- أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، وافتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع.

‏ وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، مشيدين بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وأيضا بتنظيم المعرض.

‏وقال وزير الزراعة إن المعرض يضم حوالي 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

وأضاف "القصير"، أن المعرض يشهد أيضا مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن الدولة تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن معرض زهور الربيع له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة.



وأكد "القصير" أن المعرض يأتي هذا العام تحت شعار 100 مليون شجرة تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي وتستهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وطالب الوزير، العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في هذه المبادرة.

وقال إن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار "القصير" إلى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.

من ناحيتها أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرض زهور الربيع الـ90 ومعرض "خير مزارعنا لأهالينا"، مؤكدة أن هناك تعاونا كبيرا وبناءً مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري.

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمرأة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم قروضا ميسرة ومنحا للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

من ناحيته، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض، كما دعا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكدا أن المعرض يشهد سنويا زيادة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة.

وقال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ولمدة شهر.

وأضاف "عزوز" أن معرض زهور الربيع، في نسخته الـ90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.