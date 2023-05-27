وزير الصحة: 3 مليارات دولار سنويا تكلفة علاج مرضى سرطان الكبد

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن العالم ينظر لمبادرة "100 مليون صحة" بإعجاب، وكيف باتت مصر خالية من فيروس سي بعد أن كانت تتصدر معدلات الإصابة.

وأضاف خلال إطلاق المبادرة الرئاسية "للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد"، إن حوالي 15% من مرضى الكبد يحدث لهم فشل كبدي.

وأوضح مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في انخفاض معدلات الإصابة بفيروس سي بنسبة 92%، لافتا إلى إنفاق 3 مليار دولار سنوياً لعلاج مرضى سرطان الكبد.

وأشار إلي أن وزارة الصحة والسكان تعمل حاليا على التشخيص المبكر لمرضى سرطان الكبد والتليف الكبدي، والفشل الكبدي.