اكتشاف أكبر ورشة تحنيط في سقارة.. «وزيري» يكشف التفاصيل

كتب- محمد شاكر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنهم عثروا اليوم على أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية، بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة، وهي مقبرة تتحدث عن مناظر زراعة وحصاد ورعي وذبح أضاحي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، للإعلان عن أهم كشف أثري في منطقة سقارة منذ فترة طويلة.

وأضاف «وزيري»: وجدنا في الورشة كل الخامات المستخدمة في التحنيط ومنها الكتان وملح النيترون وبعض تماثيل الإله سكر التي سميت سقارة باسمه، ووجدنا بعض التماثيل الهامة الأخرى التي سيتم توزيعها على عدد من المتاحف ومنها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للآثار: أثناء التنقيب وجدنا مقبرة أخرى لأحد النبلاء، والعمل مازال مستمرا في الناحية الغربية لاستكمال ما بدأناه.

وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، عن كشف أثري بمنطقة آثار سقارة، يحتوي على أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية، بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة.​