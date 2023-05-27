حدث ليلاً| تفاصيل سلالة الدواجن الجديدة.. وطقس شديد الحرارة اليوم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السولار وصل.. عودة الكهرباء في مركز الفرافرة بالوادي الجديد

شهد مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وقراه، اليوم الجمعة، عودة التيار الكهربائي والحياة لطبيعتها بعد انقطاع دام لـ3 ساعات متصلة بسبب نفاد السولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالمركز.

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مشنقة تنهي معاناة شاب داخل غرفته بحلوان

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه.

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حاصره المرض اللعين فاختار الرحيل.. سر قفز شاب من شرفة غرفته بالطالبية

أنهى شاب معاناته مع مرض السرطان وقفز من شرفة غرفة النوم ليسقط جثة هامدة.

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تعديل قانون الضريبة على الدخل.. ضمن جدول أعمال النواب هذا الأسبوع

يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا الأسبوع على مستوى أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والاثنين، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الاتفاقيات الدولية.

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بينهم معلمة وعاملين.. ننشر أسماء ضحايا لعبة ملاهي الإسكندرية

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء المصابين في واقعة سقوط لعبة داخل ملاهي بمول تجاري بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية والتي أسفرت عن إصابة 6 مواطنين، بينهم أطفال.

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شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

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موفرة وتألف درجات الحرارة.. الزراعة تكشف تفاصيل سلالة الدواجن الجديدة

كشف الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني، تفاصيل إنتاج سلالة الدواجن الجديدة، "طنطا 1"، قائلًا إن مصر تمتلك 14 سلالة دواجن أبرزها الفيوم والدندراوي والجميزة، والسلالة الجديدة رقم 15 التي يتم إنتاجها في محطة الجميزة الشهيرة ضمن مجموعة سلالات تم إنتاجها سابقًا، كما أن السلالة تعود لجدود الأمهات (تثمين).

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أوكرانيا تؤكد حاجتها 48 مقاتلة فقط من إف 16 لهزيمة روسيا

أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة، عن أمل الحكومة في الحصول على 48 مقاتلة أمريكية طراز إف 16 للمساعدة في تحرير البلاد من الغزاة الروس

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