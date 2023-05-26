الحرارة 43 بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر علي معظم الأنحاء يعمل على حجب أشعة الشمس كما يمكن أن يتساقط منه الأمطار.
وأشارت إلى أنه تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم على القاهرة 33 درجة وعلى جنوب الصعيد 43 درجة.
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 مايو 2023 إلى الثلاثاء 30 مايو 2023.
ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.
وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
الجمعة 26 مايو
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحياناً، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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