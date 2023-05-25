الطقس في 5 أيام.. شديد الحرارة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 25 مايو إلى الاثنين 29 مايو 2023.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الخميس 25 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 26 مايو

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40:30% تقريبا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

السبت 27 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40:30% تقريبا: على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 28 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40:30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين 29 مايو

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.