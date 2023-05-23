الحوار الوطني.. مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نستهدف علاج التضخم والبطالة

كتب- إسلام لطفي:​

تصوير- محمود بكار:

قال عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، إن عرض موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي له 3 أهداف هي مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.

وأوضح الجبالي، خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن 8% وهو الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة 20 و30%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15%.

ونوه بأن الحكومة أعلنت رغبتها في الوصول إلى نسبة 65% في قطاع الاستثمار، مبينا أن الاستثمار الأجنبي ليس فقط الاستثمار الداخل وإنما الاستثمار الخارج أيضا.

وأضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تزايد بشدة في السنوات الأخيرة، لذلك يتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية في كل المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعي الزراعية والصناعية.​